Blankenbergse N-VA en CD&V reageren enthousiast op plannen voor bouw nieuwe strekdam

BlankenbergeVanmorgen verklaarde de Blankenbergse burgemeester Björn Prasse in Het Nieuwsblad dat er een principeakkoord bereikt is voor de bouw van een nieuwe bewandelbare strekdam in zijn badstad. Een woordvoerster van Vlaams Minister voor Mobiliteit en Openbare Werken, bevestigde aan onze redactie dat dit klopt maar meer details wil Lydia Peeters voorlopig niet kwijt. Oppositiepartijen CD&V en NV-A reageren alvast enthousiast.