Blankenbergse kinderen tekenden hun dromen op vredesposters: “Lyan (11) is in de wolken met zijn overwinning”

Ze waren met 316. De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van alle Blankenbergse scholen die een tekening maakten in het kader van de Peace Poster Contest van de Lions Club. Dit jaar was het thema ‘durven dromen’ en dat leverde echte kunstwerkjes op. De 11-jarige Lyan Desutter uit De Zilvermeeuw in Uitkerke werd de clubwinnaar. Hij gaat nationaal verder in de wedstrijd en krijgt ook een onvergetelijke dag aangeboden op het domein van de Grotten van Han. Voor de overige 18 klaslaureaten was er een boekenbon.