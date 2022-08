Blankenbergse kapper riskeert 2 jaar cel voor zwaar partnergeweld: "Je kan niet telkens een nieuwe vrouw nemen om erop te slaan”

De Blankenbergenaar ging in de nacht van 27 op 28 april dit jaar compleet over de rooie. Hij had naar eigen zeggen vermoedens dat z’n toenmalige vriendin contact had met een andere man. De vrouw kreeg verschillende slagen te verwerken en liep onder meer een neusbreuk op. Verder onderzoek maakte duidelijk dat D.L. al eerder in de relatie geweld had gebruikt tegen z’n partner. Uit Messenger-berichten bleek volgens het parket bovendien dat de twintiger er al mee gedreigd had om haar in het ziekenhuis te slaan.