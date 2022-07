Blankenbergse hoofdredder Tom Cocle: “Het springtij zorgde niet voor problemen op ons strand vanamiddag”

Volgens Cocle zoeken de mensen ook vaker de buitenkanten van het strand op in plaats van het centrale stuk ter hoogte van de Kerkstraat en die spreiding juicht hij toe. Tijdens de springtij stuurt de reddingsdienst een verpleegster mee op de boot in zee aangezien er wat minder ruimte is op het strand voor hun interventievoertuig. Vanaf morgen en de komende dagen verwacht Cocle tussen de 30.000 en 40.000 strandgangers door de tropische temperaturen. De hoofdredder, die ondertussen aan zijn 24e zomer bezig is, hoopt tenslotte ook nog dat er deze zomer minder kinderen verloren lopen. Voor de ouders heeft hij enkele tips: “Doe je kind een polsbandje aan met je telefoonnummer erop of neem een foto van je kind bij aankomst op het strand. Die foto kunnen we dan doorsturen in de WhatsAppgroep van de hulpverleners of projecteren op de schermen aan de diverse reddingsposten.”