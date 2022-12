Blankenbergse CD&V in de clinch met schepen Patrick De Klerck (Open Vld) over de verkeerscommissie: “Ik wil het verslag van de advocaat afwachten”

Juridisch advies afwachten

Deklerck wil het verslag van de advocaat afwachten vooraleer hij verdere uitspraken doet. “Als er geen vuiltje aan de lucht is, dan kan de verkeerscommissie op korte termijn weer samenkomen. Als er problemen zouden zijn, dan zullen die opgelost moeten worden. Ik vind de kritiek van CD&V wel opmerkelijk want de voorzitter van de commissie is ook de voorzitter van een politieke partij (CD&V) en de ondervoorzitter is een gemeenteraadslid dus dat is niet vanzelfsprekend in een commissie.” De bevoegde schepen wil op korte termijn uitsluitsel krijgen over deze situatie en zal nadien het resultaat voorleggen aan het college van burgemeester en schepenen. “De verkeerscommissie is een belangrijk orgaan dat we zeker op korte termijn opnieuw willen samen roepen.”