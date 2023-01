Blankenbergse carnavalsvereniging D’echte blaast 40 kaarsjes uit: “Als een vule Jeanette vroeger binnenkwam in een café, dan werd de muziek een half uur lang stilgezet”

BLANKENBERGEIn 1983 sloegen Blankenbergenaars Garrit Hinderyckx en Guido Cattoor de handen in elkaar om de nieuwe carnavalsvereniging D’echte op te richten. Een jaar later maakte de groep van de vule Jeanetten voor de 1ste keer zijn opwachting in de stoet. 40 jaar later zijn de leden van D’echte nog steeds een vaste waarde in het Blankenbergse carnaval.

Garrit was ondervoorzitter van de Confrerie van de Leute en zijn buurman Guido sprak hem aan. “Hij vertelde me dat hij samen met enkele vrienden als vule Jeanetten verspreid in de stoet meeliep en dat ze graag een groep zouden vormen. Hij voegde eraan toe dat ze allemaal ‘echte’ waren waarop ik hem zei dat de naam van de groep voor de hand lang.” Guido was 30 jaar voorzitter van de vereniging die hij in de loop der jaren zag evolueren. “We waren vroeger met 15 leden en nu zijn ze met 30 maar de groep hangt goed aan elkaar. We bouwen ook elk jaar een wagen om die samenhang te verzekeren tijdens de stoet. We hebben trouwens al vaak de 1ste prijs gewonnen”, vertelt Guido die eraan toevoegt dat het publiek altijd enthousiast reageert tijdens hun passage. “We vertellen kluchtjes, spreken met een piepstem of zwieren met een droogvis maar we zullen de kijklustigen nooit embêteren want het moet leuk en respectvol blijven. Het leuke is dat de mensen niet weten wie er onder het masker schuilt en ze zijn natuurlijk heel nieuwsgierig. We vertellen vaak dingen over hen omdat we ze persoonlijk kennen”, vult Guido aan.

Volledig scherm Garrit Hinderyckx was 1 van de grondleggers van D'echte. © Filip Vanden Berghe

Volledig scherm Guido Cattoor was 30 jaar voorzitter en is nog steeds lid van D'echte. © Filip Vanden Berghe

Luide muziek

De 2 bezielers van D’echte stellen wel een verandering vast bij het carnavalgebeuren. “In veel cafés is er luide muziek. Als een vule Jeanette vroeger binnenkwam, dan werd de muziek stilgezet tijdens een half uur. Iedereen zat dan te wachten op onze komst. De kunst als vule Jeanette was dan om niet te moeten betalen voor onze pint.” Guido en Garrit hopen dat hun traditie nog lang voortgezet wordt in Blankenberge. “Het mag geen volledige carnavalstoet met vule Jeanetten worden. Daarvoor is er de dinsdag waarbij iedereen kan aansluiten achter de wagen van D’echte. We zitten dan toch wel tussen de 100 en 120 deelnemers”, besluit Garrit.

Schatbewaarder Henk Lievens (59) viert zelf al carnaval vanaf zijn 7de en ondertussen is hij al 21 jaar bij D’echte. Sinds midden oktober is hij samen met andere leden druk in de weer om hun nieuwe wagen klaar te stomen. “Dat start met 2 keer per week en naarmate de grote dag nadert, wordt dat intensiever. Het is nog gebeurd dat de verf aan de kar nog nat was tijdens de stoet. Ons thema is niet gelinkt aan de politiek maar we hebben wel al eens verwezen naar gebeurtenissen in Blankenberge zoals een bekend café dat sloot.” Henk benadrukt dat het een bewuste keuze is om niet meer dan 30 leden te hebben. “We zullen dat niet uitbreiden want anders heb je het niet meer in de hand. Jaarlijks organiseren we de hamburgerbak tijdens Uitkerke Kermis en in het najaar is er ons Carnavalbal om centjes te verzamelen om onze kar, confetti en bierbons te betalen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.