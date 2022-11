Blankenbergse bloemencorso gaat in 2023 de circustoer op: “We gaan voor een hoog showgehalte met een maximale beleving voor de toeschouwers”

BlankenbergeHet is nog meer dan 8,5 maand wachten op het nieuwe bloemencorso van Blankenberge, maar voor de wagenbouwers kan het brainstormen alvast beginnen. “Onder de noemer ‘The greatest parade’ zal het corso vooral baden in een groot circusgehalte”, zegt regisseur Davy De Wolf, die afgelopen zomer voor de eerste keer tekende voor de regie van dé zomerafsluiter in de badstad.

Met Davy De Wolf haalde Blankenberge een bijzonder deskundige expert op gebied van corso’s in huis. Van meet af aan legde hij de lat vrij hoog. Hij wilde vooral het belevingsgehalte van de stoet naar omhoog krijgen. En daar slaagde de Lebbekenaar moeiteloos in met zijn wervelende productie vol vernieuwingen. Het thema voor 2023 is gebaseerd op de film ‘The Greatest Showman’. Een man jaagt zijn dromen na om de beste show ter wereld neer te zetten. “We gaan niet het filmische verhaal in bloemen vertalen, maar willen wel de aanstekelijke vibe, de sfeer en de bijpassende energie tot leven roepen. Het corso zal vooral baden in een groot circusgehalte van een hoger niveau. Denk daarbij aan retro circus, rariteiten, curiositeiten, musical, cabaret, confiserie, vaudeville, freaks en Théâtre macabre. Bassie en Adriaan zul je er bijvoorbeeld niet in terugvinden.”

Volledig scherm Een beeld uit het bloemencorso 2023 in Blankenberge. © Benny Proot

Voorstel uitwerken

In de voorbije editie experimenteerde de regisseur al met een nieuw concept in het vierde deel van de stoet, waarbij alle wagens, figuranten en dansers aan elkaar gelinkt werden via dezelfde muziek. “Dat was inderdaad mijn stokpaardje en na afloop zeiden veel toeschouwers dat dit aanvoelde als een theatercorso met een vrij hoog belevingsgehalte. Dit gaan we in 2023 doortrekken naar de hele stoet: de overkoepelende muziek zal er zijn en de dansgroepen, acteurs en acrobaten zullen verweven zitten tussen verschillende wagens”, licht Davy toe.

Vanaf 6 december krijgen de groepen een maand om een voorstel voor hun wagen in te dienen en daarna wordt het corso in detail uitgewerkt. “We willen de mensen meenemen in een verhaal en een sfeer die we nog niet gezien hebben in de corsowereld in België en misschien ook niet daarbuiten. Er zijn nog wat nieuwigheden waar ik mee in mijn hoofd zit.”

Volledig scherm De dansgroepen zijn een vaste waarde in het bloemencorso in Blankenberge. © Benny Proot

Burgemeester Björn Prasse gelooft rotsvast in het nieuwe thema, dat volgens hem zeer flamboyant en kleurrijk is. “Ik vind het ook vernieuwend, want je ziet het bijvoorbeeld terugkeren in evenementen zoals Tomorrowland. Voor de bloemenstoet 2023 hebben we beslist dat we dezelfde budgetten zullen aanhouden. Ondanks de moeilijkheden die gemeentebesturen hebben, zullen we niet besparen op dit evenement. De mensen zullen maximaal ondersteund worden om alles wat ze in hun hoofd hebben te kunnen uitwerken.”

Momenteel wordt nog bekeken welke constructie er op het Koning Leopold III-plein gerealiseerd zal worden als voorsmaakje voor het corso. “Het is jaarlijks de kers op de taart van ons zomerseizoen en het wordt een corso om enorm naar uit te kijken”, besluit Prasse.

