Blankenbergenaars Killian Massez (22) en Kevin Kimpe (40) strijden voor titel van Prins Carnaval 2023

Brugge RESTOTIP. Ohana Pokébowls in Brugge: de naam leidde tot een rechtszaak, maar is de smaak stof tot discussie?

In de Vlamingstraat in Brugge bestel je sinds midden 2021 pokébowls, zo’n traditioneel Hawaïaans gerecht, geserveerd in een kommetje. Nog vóór de officiële opening haalde Ohana Pokébowls al het nieuws, aangezien in Oostende al een zaak bestond met dezelfde naam. Het leidde tot een rechtszaak, maar de Brugse zaak mocht uiteindelijk de naam gewoon behouden. Wij gingen proeven.

22 april