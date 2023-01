Blankenbergenaar Enzo Farina (74) schreef 2 jaar aan de roman ‘Ludo & Carla’: “Je moet geen 30 of 35 jaar zijn om een goed boek te maken”

De voorbije 2 jaar heeft Blankenbergenaar Enzo Farina (74) geschreven aan de roman ‘Ludo & Carla’ die begin februari verschijnt. Een groot deel van het verhaal speelt zich af in de thuisbasis van de auteur die er 25 jaar lang de voorzitter was van de cultuurraad. “Ik probeer altijd een feelgoodmoment in mijn cursiefjes en verhalen te verwerken en dat is in dit boek niet anders.”

Beroepshalve was Enzo jarenlang directeur van het vakantiecentrum Floreal Blankenberge en hij heeft zonder twijfel zijn stempel gedrukt op het cultuurbeleid in de badstad. Onder zijn voorzitterschap van de cultuurraad werden er meer dan 200 voorstelling georganiseerd. Daarnaast zetelde hij ook in de gemeenteraad en in de OCMW-raad. Momenteel is hij nog actief als bestuurslid in de cultuurraad. “Ik wou mijn thuisbasis een schwung geven op cultureel vlak want het zorgt ervoor dat je aantrekkelijker naar buiten kan komen als stad. Naast het inhoudelijke aspect is cultuur heel belangrijk voor de mensen zelf.” In 2019 bracht Enzo een boek uit met 55 pittige volksverhalen waarvan 750 exemplaren verkocht werden.

Volledig scherm Enzo Farina bracht in 2019 '55 pittige volksverhalen' uit. © Benny Proot

Romantiek op het strand

En nu is er dus het vervolg dat begin volgende maand in de rekken ligt. Die timing is niet toevallig want de roman ‘Ludo & Carla’ kan perfect gelinkt worden aan Valentijn. “Het boek werd in 2 fases geschreven. Het 1ste stuk gaat over de ontmoeting van een Blankenbergse jongen met een Gents meisje op het strand. Ze worden verliefd en en beginnen een relatie. Veel later kwam er een 2de deel bij want het toeval bracht me immers bij een Gentse familie.” De mensen die Blankenberge kennen, zullen meteen voelen waar de schrijver zijn personages situeert. Zo logeerde de jongedame in het Beach Palace Hotel terwijl de 1ste kus in café ‘t Werftje in Zeebrugge gegeven werd. Die realistische elementen maken het verhaal herkenbaar. “Ik ga uit van de werkelijkheid om er een eigen verhaal van te maken. Het is geen biografie of geschiedschrijving van een koppel”, vult Enzo aan.

Volledig scherm Ludo & Carla wordt op 1.000 exemplaren gedrukt. © Spring Produkties

Met zijn roman wil de auteur de lezer vooral een leuk en ontspannend verhaal voorschotelen. “Ik probeer altijd een feelgoodmoment in mijn cursiefjes en verhalen te verwerken en dat is bij ‘Ludo & Carla’ niet anders.” De link naar Blankenberge blijft een belangrijk gegeven voor Enzo. “Het is een stuk van mijn zuurstof en van mijn leven. Het maakt het ook gemakkelijk om dingen te schrijven of te plaatsen en nuances te leggen. Al speelt er zich ook wel een groot stuk van het verhaal af in Gent.” De komende maanden zal Enzo zich concentreren op de promotie van het boek dat officieel verschijnt op in februari bij de Ieperse uitgeverij Spring Produkties. “Op mijn 74ste wou ik bewijzen dat ‘oud’ niet automatisch ‘out’ betekent. Ik heb nog voldoende bagage en energie om op mijn leeftijd mooie dingen te realiseren. Je moet geen 30 of 35 jaar zijn om een goed boek te maken.”

Het boek verschijnt begin februari 2023 bij Spring Produkties en wordt gedrukt op 1.000 exemplaren. Het telt 156 bladzijden en heeft een kleurencover op glanzend papier van 240 gram. De voorintekenprijs bedraagt 19,50 euro. Nadien betaal je 21,95 euro. Je kan het boek bestellen door een mail te sturen naar enzo.farina@skynet.be.

