Blankenbergenaar dreigt ermee het huis van z'n (ex-)vriendin in brand te steken: "Hij is een meester-manipulator met psychopate trekken”

Knokke-Heist Zon, zee en véél luxe: Pommelien Thijs krijgt hoofdrol in zomerse Eén-reeks ‘Knokke off’

In Knokke-Heist zijn de opnames gestart voor de zomerse fictiereeks ‘Knokke off’, die later te zien zal zijn op Eén en op Netflix in Nederland. De tiendelige reeks dompelt iedereen onder in het leven van enkele jonge twintigers die hun zomer doorbrengen in de mondaine kustgemeente.

7 juni