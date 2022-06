Blankenberge zet mantelzorgers in de bloemetjes

Schepen voor Zorg & Welzijn Annie De Pauw: “Vanuit dienstencentrum De Bollaard zijn we recent gestart met een werking voor mantelzorgers. Om onze werking extra kracht bij te zetten, hebben we een actie uitgewerkt waarbij we onze mantelzorgers letterlijk in de bloemetjes zetten. Iedere Blankenbergenaar die een mantelzorger heeft, kon dit doorgeven aan het dienstencentrum. Vandaag bezorgde het dienstencentrum in jouw naam een plantje aan jouw mantelzorger.”

Een mantelzorger is iemand die op regelmatige basis zorg biedt aan een partner, ouder, buur, kind of vriend die wegens ziekte, handicap, ouderdom… ondersteuning nodig heeft. Dat kan van alles zijn: huishoudelijke of verzorgende taken, administratieve ondersteuning… Vele mensen zijn mantelzorger zonder het te beseffen, omdat ze de betekenis ervan niet kennen.

“Op mantelzorg staat geen leeftijd”, verduidelijkt schepen De Pauw. “Niet alleen volwassenen of oudere mensen zorgen voor hun naasten. Er zijn ook kinderen en jongeren die vol overgave voor hun ouders of grootouders zorgen. Ook zij verdienen onze erkenning. Vanuit het lokaal bestuur willen we zoveel mogelijk mantelzorgers bereiken, informeren en ondersteunen. Dit initiatief is alvast een mooi begin.”

Mantelzorgcafé

Op dinsdag 23 augustus om 19 uur vindt het Mantelzorgcafé in dienstencentrum De Bollaard plaats. Tijdens dit Mantelzorgcafé staan ze stil bij wat je energie geeft, wat je energie kost en hoe je piekergedachten omzet naar acties. Ze geven aandacht aan lichtpuntjes in je leven en hoe je die meer kan inzetten. Hierdoor krijg je een beter zicht op je mantelzorgsituatie, (her)ontdek je wat je kwaliteiten zijn en leer je bewuster omgaan met je tijd. Dit is een bijeenkomst van en voor mantelzorgers uit Blankenberge, Damme, De Haan, Knokke-Heist en Zuienkerke in een open, huiselijke sfeer. Iedereen die kort- of langdurig zorgt voor een hulpbehoevende, is welkom.

