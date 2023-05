Blankenberge waarschuwt eigenaars voor risico op het verzakken van hun strandcabines

Bijenfeest in Beisbroek kon jong en oud bekoren: “Onze nieuwe bijen­burcht is de kers op de taart”

Naar aanleiding van de 10de verjaardag van de ‘Week van de Bij’ werd zondag een groot Bijenfeest georganiseerd in Natuurcentrum Beisbroek. Op het programma: infostanden, workshops, animatie en een heuse bijenmarkt. “Als kers op de taart hebben we onze gloednieuwe bijenburcht officieel in gebruik genomen”, zegt Delphine Roussel die het event coördineerde.