Blankenberge voert blauwe zone in in de Bremwijk, een geliefde parkeerplek voor toeristen

Brugge RESTOTIP. In The Mood in Brugge: “Exclusieve setting, waar je zelfs kan overnach­ten”

Wie zich Hotel Egmond nog herinnert, kan de make-over nauwelijks geloven. Vandaag herbergt het gebouw boutiquehotel 't Fraeyhuis én restaurant In The Mood. Dat laatste was voorheen gevestigd op ‘t Zand, maar kende een stevige upgrade. Het lekker tafelen is gebleven, maar de setting is exclusiever. Een impressie.

18 maart