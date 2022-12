Blankenberge valt in de prijzen op de Openbaargroen-awards 2022

BLANKENBERGE Leerlingen Maerlant Atheneum zetten zich in tijdens project­week rond kansarmoe­de

De leerlingen van de 2de graad Zorg en Welzijn kregen uitleg over het beleid en de werking van het Sociaal Huis, OCMW en de stad inzake kansarmoede. De leerlingen Mechanica maakten kerstversiering die ze aan de mensen kunnen meegeven of verkopen op de kerstmarkt die plaatsheeft op vrijdag 16 december tussen 12 en 15 uur op de speelplaats van de school. Dit project loopt in samenwerrking met het Fonds DWW van de Koning Boudewijsnstichtichting. De leerlingen willen de buurt betrekken bij de kerstsfeer op hun school in het kader van de Warmste Week.

15 december