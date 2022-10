Blankenberge test BE-Alert op donderdag 6 oktober

Dankzij BE-Alert kan een burgemeester, gouverneur of de Minister van Binnenlandse Zaken een bericht uitsturen naar iedereen die impact kan ondervinden van een noodsituatie. Zo kan je op een snelle manier de nodige aanbevelingen krijgen, bv. ramen en deuren te sluiten bij een brand. Je kan een BE-Alert bericht krijgen via sms, telefoon of e-mail. Inwoners van Blankenberge die ingeschreven zijn op BE-Alert zullen donderdag via sms, telefoon of e-mail een tekstbericht ontvangen. Burgemeester Björn Prasse (Open Vld): “Door BE-Alert te testen, kan onze stad de procedures inoefenen. Bovendien willen we hiermee onze inwoners bewust maken van het feit dat het belangrijk is om meteen op de hoogte te zijn bij een noodsituatie. Deze test is bovendien de ideale gelegenheid voor inwoners die nog niet zijn ingeschreven om dit te doen.”