Blankenberge pakt uit met slimme camera's voor verkeersvrije zones: “Geen vergunning? Dan krijg je een GAS-boete van 58 euro”

Knokke-Heist Kaasmees­ter Kathy (49) opent met succes nieuwe vestiging in Knok­ke-Heist: “Met 200 soorten kaas is er keuze genoeg”

Knokke-Heist heeft er een gastronomische attractie bij. In de Bayauxlaan, vlakbij de Lippenslaan, opende Kathy Bruynooghe - een erkend kaasmeester - haar tweede vestiging van ‘De Kaasfee’. Klanten hebben keuze uit zo'n 200 soorten kaas. “Knokke-Heist is altijd mijn tweede thuis geweest. Hier een zaak openen was dus geen moeilijke beslissing”, zegt Kathy.

24 juni