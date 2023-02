Blankenberge organiseert dit jaar opnieuw hoeve- en streekproductenmarkten

Voorstel N-VA verworpen om centrum verkeers­luw te maken van 1 april tot 5 november: “De tijd is daar absoluut nog niet rijp voor”

Het lokaal bestuur van Blankenberge gaat niet in op het voorstel van N-VA om het centrum autoluw te maken van de paasvakantie tot en met herfstvakantie. Het was raadslid Daphné Dumery die de kwestie aankaartte tijdens de gemeenteraad. “Toen de nieuwe meerderheid aan de macht kwam, was het duidelijk dat alle handelaars er radicaal tegen waren om zo’n lange verkeersvrije periode in ons centrum toe te passen”, reageerde burgemeester Björn Prasse (Open Vld), die ook nieuws had over de verkeersvrije binnenstad in de maand juli.