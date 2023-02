Blankenberge neemt deel aan de Grote Schelpenteldag

BLANKENBERGEOp zaterdag 25 maart is er de zesde editie van de Grote Schelpenteldag. Honderden amateurwetenschappers en burgers zullen dan opnieuw samen uitzoeken welke schelpen op onze stranden zijn aangespoeld. Door dat elk jaar te herhalen, krijgen we een beter beeld van de veranderingen in het zeeleven in het Belgisch deel van de Noordzee.