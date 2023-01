Blankenberge maakt cijfers herfstvaccinaties tegen COVID-19 bekend: “We scoren beter dan de gemiddelden op provinciaal of Vlaams niveau”

Het gemiddelde in West-Vlaanderen (18-65+) is 55,54% en voor heel Vlaanderen 52,26%. “Wanneer we het percentage van de Blankenbergse 65+’ers bekijken, zien we dat zelfs 82% de boosterprik heeft gezet. In Blankenberge scoren we dus beter dan de gemiddelde cijfers”, benadrukt Prasse. Gaat het over de volledige vaccinatie (basisvaccinatie en boostervaccins), dan zien we in Blankenberge 97,24% (tegenover 95,38% in West-Vlaanderen en 93,48% in Vlaanderen).