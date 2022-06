Blankenberge krijgt er een nieuwe horecazaak bij: Brasserie Charlie’s opent op 8 juli zijn deuren - “We geloven echt in deze toplocatie”

De zaakvoerders zijn geen onbekenden in horecamiddens want ze namen eerder in Knokke-Heist restaurant Sable Blanc langs de Zeedijk over terwijl Vandermynsbrugghe ook de eigenaar is van Coupe de Nice, dat gelegen is in de Parkstraat in Heist. “We hebben deze opportuniteit gekregen van onze leverancier drankenhandelaar HLS die het pand in Blankenberge in beheer heeft. Ik ben een econoom van opleiding terwijl mijn medevennoot uit een echte horecafamilie komt dus willen we nu samen nog uitbreiden.”

de Nobrega gelooft heel sterk in de locatie van zijn nieuwe zaak die op 8 juli de deuren zal openen. “We liggen rechtover de moderne stationsomgeving waar ook een groot hotel, een parkeergarage en tramhaltes gesitueerd zijn. Dat is natuurlijk zeer strategisch want er is hier bijzonder veel passage”, licht hij toe. Als extra troef vermeldt hij dat er de hele dag door zon zal zijn op het terras van Charlie’s.

Op de menukaart van de nieuwe brasserie zal je enkele Belgische klassiekers vinden zoals vol-au-vent, entrecote, mosselen, kabeljauw en bouillabaisse aangevuld met een viertal salades. de Nobrega: “We gaan hier bewust voor een compacte kaart. We willen inzetten op een goede prijs/kwaliteit en een snelle service. Als mensen nog lekker willen eten voordat ze de trein nemen, dan zijn ze bij ons op het juiste adres. We zullen trouwens ook een meeneemkoffie aanbieden.”

Als marketingstunt lanceert het tweetal nu een oproep aan iedereen die als voornaam Charlie of een variant daarvan heeft. “We denken dan bijvoorbeeld aan Karl, Charles, Karel, Carlos, Carlo, Carolus, Carola,... want het is de bedoeling om in het restaurant een ‘Wall of Fame’-muur als blikvanger te voorzien. Daarop zullen zwart-wit foto’s staan van bekende personen met één van die voornamen”, zegt de Nobrega.

De foto’s worden vlak voor de opening van de brasserie in een grote muur verzameld waar ze als designbeeld worden ingepast. Er wordt later misschien ook een reünie georganiseerd voor alle personen die hun foto doorstuurden via info@brasserie-charlies.be.

