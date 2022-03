Blankenberge kiest voor blauwe zone in Bremwijk, geliefde parkeerplek voor toeristen

Blankenberge Amerikaan­se acteur Ronn Moss strijkt neer in Blankenber­ge en krijgt prompt twee elektri­sche fietsen: “Ideaal om de streek te verkennen”

De Amerikaanse acteur Ronn Moss, bekend van zijn rol als Rich in de serie The Bold And The Beautiful, is na twee jaar afwezigheid terug in Blankenberge. Hij staat er op de planken tijdens de komedie Brasschaatse Huisvrouwen in het Casino.

17 maart