Blankenberge is 3 weken lang in de ban van Halloween: “Ook in de herfst en de winter is onze badstad een hele toffe bestemming voor toeristen”

Op vrijdag 21 en zaterdag 22 oktober wordt De Speeldoze omgebouwd tot een akelig spookhuis waarbij de bezoekers het mysterie van de verdwenen mensen moeten oplossen. Inschrijven doe je via de jeugddienst. Van 22 oktober tot 6 november is er de Halloweenzoektocht voor kinderen waarvoor je een formulier kan afhalen in het Infopunt Toerisme. Op vrijdag 28 oktober organiseert de Gezinsbond Uitkerke tussen 18 en 23 uur zijn Griezeltocht. Inschrijven doe je via gezinsbond.uitkerke@gmail.com. Zaterdag 29 oktober staat er heel wat op de agenda: een verkleed kinderhalloweenfeest met grime en verkiezing Miss & Mister Halloween in het Casino gevolgd door een verklede halloweenoptocht voor de kinderen die naar het feest kwamen. Voor alle deelnemertjes is er gratis snoep en oliebollen. Om 16.30 uur wordt de Halloweenkermis op de Grote Markt officieel geopend. Om 18.30 uur kan je gaan kijken naar vurig straattheater en een uurtje later wordt er vuurwerk afgeschoten ter hoogte van de Pier. De climax van alle events wordt de verlichte Halloweenparade op zondag 29 oktober met 35 groepen die vanaf 18.30 uur door het centrum trekken. Dit is het parcours: Prinsenlaan – J. de Troozlaan – Steenstraat – Kerkstraat – Vissersstraat – Weststraat - Franchommelaan – Leopoldstraat – Consciencestraat – P. Benoitstraat – Grote Markt.

Halloween in Blankenberge.

Op maandag 31 oktober om 14 uur is er een workshop pompoencarving in de Chalet Leopold. Deelname bedraagt 2 euro inclusief een verrassingspakket en pompoen. Inschrijven doe je bij het Infopunt Toerisme. Op woensdagnamiddag 2 november voert Clown Rocky een Halloweenshow op in het Casino. Voor kinderen onder 12 jaar is de toegang gratis. Volwassenen betalen € 5 cash aan de ingang. Op donderdag 3 november om 17.30 uur kunnen kinderen tussen 6 en 12 jaar naar een voorleesuurtje in het Belle Epoque Centrum. Een gedetailleerd overzicht van het volledige Halloweenprogramma in Blankenberge vind je hier.

Drukke tijden voor De Pekkers

Achter de schermen is de Blankenbergse carnavalvereniging De Pekkers al maanden druk bezig voor hun deelname aan de Halloweenparade want ze zijn verantwoordelijk voor maar liefst 11 wagens. Voorzitter Bart De Pauw: “Wanneer carnaval voorbij is, starten we meteen met de opbouw en de herstellingen van deze wagens want er komt heel wat bij kijken. Dit jaar hebben we trouwens een gloednieuwe kar met als thema ‘Joris en de Draak’. We zijn ook heel nauw betrokken met het kinderhalloweenfeest en de optocht erna op zaterdag.” De Blankenbergse Reuzengilde heeft ook een primeur want op zondag 30 oktober komen ze voor het eerst naar buiten met hun nieuwe reus ‘A Monster Calls’ gebaseerd uit de gelijknamige film die een levende boom voorstelt. Natuurlijk mag hun heksenreus d’Oede Ula niet ontbreken.

'Joris en de Draak' is een nieuwe wagen dit jaar.

Voor Mitch De Geest, schepen van evenementen, is het uitgebreide aanbod rond Halloween heel belangrijk om de badstad ook in het najaar te promoten als een toffe bestemming voor toeristen. “Blankenberge is van oudsher een stoetenstad en Halloween is de start van het najaar en het wintertoerisme. Daarom zetten we heel hard in op Halloween en we willen dat nog meer doen in de toekomst want zo kunnen we mensen naar Blankenberge aantrekken die hier meerdere dagen zullen verblijven. We proberen ook om de optocht elk jaar naar een hoger niveau te tillen en daarrond is er heel wat beleving.”

De Pekkers hebben maar liefst 11 wagens in de Halloweenparade.

De Pekkers zijn al maanden druk in de weer met de voorbereidingen.

