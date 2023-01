Blankenberge halveert subsidie voor Tweedaagse Voettocht omdat start en aankomst niet langer op Grote Markt zijn

De Tweedaagse Voettocht is voor al wie van stevig of recreatief wandelen houdt. De deelnemers kunnen kiezen uit wandelingen van 6, 15, 24 of 42 km langs het strand, door de duinen of in de polders langs pittoreske dorpjes. Gemeenteraadslid Sandra Storme (Vlaams Belang) benadrukte dat de start en aankomst op de Grote Markt de prestige van het plein verhoogt en een echte opsteker is voor de aanwezige horeca. Ze wou weten welke acties het stadsbestuur ondernomen had om de verhuis te voorkomen. Storme heeft tenslotte haar bedenkingen bij de halvering van de subsidie en vroeg zich af of het lokale bestuur dit event misschien weg wil uit Blankenberge in de toekomst.

Hoge kosten door tent

“We hebben het nieuws zelf moeten vernemen via de lokale handelsgebuurtekring, hoewel er diverse gesprekken waren tussen de de organisatoren en verschillende schepenen”, zei burgemeester Björn Prasse (Open Vld). “In 2022 werd voor ons al duidelijk dat de organisatie niet langer de voorkeur gaf aan de Grote Markt. De kosten die verbonden zijn aan het plaatsen van de tenten zijn niet meer zo evident voor hun vrijwilligersploeg. We hebben gezegd dat we dat betreurden en niet dezelfde financiële steun zouden geven als in het verleden. We hebben inspanningen gedaan om het in Blankenberge te houden. Zo werd het gebruik van infrastructuur van de stad ook bekeken. Volgens mij was het casino ook een goede locatie, alleen was het op dat ogenblik niet mogelijk om die te gebruiken.” Prasse benadrukte dat het event nog steeds een meerwaarde is voor Blankenberge aangezien het enkele duizenden stappers naar de badstad brengt.

Quote We vrezen dat op deze manier de deur wordt open gezet voor een volledige verplaat­sing van de Tweedaagse Voettocht van Blankenber­ge naar Brugge Dennis Monte, Fractieleider N-VA

Oppositiepartij N-VA reageerde ondertussen ook in het dossier. Fractieleider Dennis Monte: “Het terugschroeven van die subsidie geeft volgens onze fractie een verkeerd signaal aan de organisatie. De steun met meer dan de helft terugschroeven omdat de start- en aankomstplaats 200 meter verder ligt is geen toonbeeld van goede wil. Dit verzuurt de samenwerking en de eerste gevolgen zijn nu reeds zichtbaar met voor het eerst een startplaats in Brugge. We vrezen dat op deze manier de deur wordt open gezet voor een volledige verplaatsing van de Tweedaagse Voettocht van Blankenberge naar Brugge. Maximaal inzetten op een locatie die niet gebonden is aan een tijdskader door de wekelijkse markten zoals het Leopold III-plein kon een optie zijn. De bestaande subsidie behouden of minder drastisch terugschroeven is volgens ons een gezondere basis voor toekomstige samenwerking.”

