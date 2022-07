Blankenberge grijpt in nadat strand werd achtergelaten als vuilnisbelt: “Wie we betrappen, krijgt meteen een GAS-boete”

BlankenbergeWie bewust vuilnis achterlaat of op heterdaad wordt betrapt op het strand van Blankenberge, krijgt vanaf nu onmiddellijk een GAS-boete tot 300 euro. De badstad neemt de beslissing omdat het strand de voorbije dagen als een vuilnisbelt werd achtergelaten. “Pampers, blikjes, flessen ... Het was hallucinant", zegt commissaris Jan Maertens.

Het waren degoutante beelden de voorbije dagen: eenmaal de laatste badgasten vertrokken van het strand, bleef een berg afval over. De beelden spreken voor zich. Blikjes bier, plastic flessen, kledij ... werkelijk alles was er terug te vinden. En dat viel ook de mensen op die wél hun vuilnis meenamen. “Het is triest om te zien en doet zelfs pijn aan de ogen”, klonk het onder andere.

In Blankenberge willen ze nu een duidelijke grens stellen, bevestigt commissaris Jan Maertens. Wie bewust vuilnis achterlaat en op heterdaad wordt betrapt, krijgt nu meteen een GAS-boete tot 300 euro. “Het was de voorbije dagen te hallucinant wat er allemaal op het strand bleef liggen. Het leek wel een vuilnisbelt”, aldus Maertens. “Zelfs pampers en parasols lieten de mensen zomaar achter. Daarom is nu beslist om niet meer te sensibiliseren, maar bij een betrapping meteen over te gaan tot sanctionering."

Want voor de duidelijkheid: sluikstorten en dus het achterlaten van je afval op het strand stond al in de GAS-reglementering, maar in Blankenberge gaan ze er nu dus veel strenger op toezien. Zowel de politiemensen als GAS-ambtenaren zullen nu meteen ingrijpen en beboeten. “Op die manier hopen we het probleem in te dijken. Er zijn echt wel vuilnisbakken genoeg”, besluit commissaris Jan Maertens.

