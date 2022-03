Blankenberge eerste stad in België waar huwelijk op het strand mogelijk wordt

West-Vlaanderen IN BEELD. Zo mooi is West-Vlaanderen: 34 leukste beelden van amateurfo­to­gra­fen reizen een jaar lang provincie rond

Een paddenstoel in kasteeldomein d’Aertrycke in Torhout, rustende wandelaars in domein Fort van Beieren in Brugge of een heerlijke opkomende zon in domein Palingbeek in Ieper: verschillende fotografen uit onze provincie legden de mooiste beelden vast voor een reizende tentoonstelling langs provinciedomeinen. Naast het kasteel in Bulskampveld in Beernem kan je de 34 mooiste foto’s bewonderen. “Ongelooflijk wat voor natuurpracht we hier hebben.”

3 maart