Blankenberge brengt hulde aan 2 lokale sportcoryfeeën met Etienne Van Audenaerde Zwembad en Van Kers Sporthal: “De ideale gelegenheid om deze 2 toppers te vereeuwigen in onze badstad”

Schepen van Sport Jurgen Content (Vooruit): “We hebben advies gevraagd aan de raad van bestuur van de sportraad en die was van mening dat we het complex niet naar 1 persoon of sporttak mochten vernoemen. De naam ‘De Sportdoze’ blijft wel behouden voor het geheel inclusief de buitensporten. We hebben 2 Blankenbergse sportcoryfeeën die het verdienen om geëerd te worden. We moeten immers niet altijd wachten tot iemand gestorven is voor een eerbetoon. Aangezien we vooral het basketgebeuren zullen onderbrengen in de sporthal is het logisch dat we die vernoemen naar Lucien Van Kerschaver die in de basketbalwereld bekend was als ‘Van Kers’. Het lag voor de hand dat we het zwembad zullen linken aan Etienne Van Audenaerde die in 1975 het Kanaal overzwom. Het is super dat deze 2 toppers uit de Blankenbergse sportgeschiedenis nog steeds in onze badstad wonen”.

Volledig scherm De 2 sportlegendes samen met burgemeester Björn Prasse (Open Vld) en schepen van Sport Jurgen Content (Vooruit) © Filip Vanden Berghe

Verknocht aan de zee

Lucien Van Kersschaever (83) begon zijn indrukwekkende carrière als speler bij carrière bij BBC Blankenberge en nadien ging het richting Oostende, Mechelen en Lier. In 1974 begon hij aan een indrukwekkend hoofdstuk als trainer. “Ik ben nooit verhuisd uit Blankenberge. Ook als ik in Mechelen of Lier speelde, ging ik elke dag met de wagen heen en terug. Die afstand was te doen want er was toen nog veel minder verkeer op de weg. Ik hou van mijn thuisbasis want als ik de zee niet gezien heb, dan heb ik niet geleefd”, vertelt Lucien die het als een hele eer beschouwt dat zijn bijnaam zal gelinkt worden aan de nieuwe basketbaltempel. Over zijn start als trainer denkt hij het volgende: “De stap van speler naar coach voor mij kwam spontaan. Dat was een aaneenschakeling van mogelijkheden die op mijn pad kwamen. Mijn oudste zoon werd kampioen van België met Oostende terwijl ik coach was in Mechelen”. Van Kers volgt de basketbalsport nog steeds op de voet vandaag. “De jongens die tegenwoordig spelen, zijn meer atletisch geworden: ze kunnen hoger springen dan ons en sommigen lopen ook sneller maar aan het basketbalverstand is er niks veranderd.”

Volledig scherm Lucien Van Kersschaever © Filip Vanden Berghe

Zwemmer Etienne Van Audenaerde is ontroerd als hij de fundamenten van het nieuwe zwembad ziet: “Ik heb natuurlijk wel een en ander gepresteerd maar het streelt wel een beetje mijn ego als ik eraan denk dat mijn naam hier eeuwig op de muur zal staan. Ik ben hier geboren, ik heb hier gewerkt bij de politie, ik ben hier gehuwd en ik woon hier nog steeds want ik ben een kind van de zee.” Etienne herinnert zich dat hij als kind vaak op het strand speelde. Het was daar dat hij het element ‘water' ontdekte. “De hoofdredders hebben me aangemoedigd om naar Engeland te zwemmen. Ik ben daar altijd blijven in geloven en in 1975 heb ik dat verwezenlijkt. Dat leverde mij de bijnaam ‘Etienne, de kanaalzwemmer' op. Ik heb daar 2 jaar voor getraind, soms 5 uur per dag. Mijn vrouw heeft me daar altijd in gesteund. Om kwart voor 4 ‘s morgens stond ik op om te gaan trainen tot 7 uur en om 8 uur stond ik op mijn werk in uniform als inspecteur van de politie.” Dat zwemmen een echte passie is voor Etienne blijkt uit het feit dat hij op 1 september 2023 zijn jubileum als 50 jaar trainer zal vieren want ook op vandaag geeft hij nog altijd 2 à 3 keer per week zwemles aan kinderen. “Ik doe het gratis en belangeloos uit liefde voor de zwemsport en voor de 180 kinderen aangesloten bij de zwemclub”, besluit hij.

Volledig scherm Etienne Van Audernaerde © Filip Vanden Berghe

