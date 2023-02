Blankenberge breidt zone 30 gevoelig uit in centrum en toeristische zone

BLANKENBERGE Gratis voordracht rond doordacht omgaan met medicijnen

Op vrijdag 24 februari vanaf 14 uur heeft in Lokaal dienstencentrum De Bollaard een gratis voordracht plaats over doordacht omgaan met medicijnen. Apotheker Hanne Vandenberghe informeert er de aanwezigen. Ze heeft het onder meer over de bijsluiter, de gevaren en nadelen van online bestellen en de vragen die je best stelt aan de huisarts of apotheker. Meer info via 050/23.58.50 of bollaard@blankenberge.be.