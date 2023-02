Bingo met fietsen in Belle Epoque Centrum

Brugge/Blankenberge Man ontkent dat hij opzette­lijk matras in brand stak in z'n apparte­ment: "Nochtans had hij ermee gedreigd, toen hij eruit werd gezet”

Een 56-jarige man die nu in Blankenberge woont, riskeert 3 jaar cel voor brandstichting in z’n eigen appartement. Bij de brand in de flat in Brugge werden twaalf bewoners geëvacueerd.

7 februari