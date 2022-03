Bijtende winkeldief die boerenworst, rum en ham wilde buitmaken krijgt jaar cel

De dertiger werd op 8 januari vorig jaar op heterdaad betrapt in een Delhaize in Blankenberge. M. wilde zonder betalen de kassa passeren met onder meer boerenworst, hesp en rum op zak. “Hij gebruikte geweld in een poging te vluchten”, vertelde procureur Charlotte Vonck. “De beklaagde was uiterst agressief. Er waren liefst drie personen nodig om hem in bedwang te houden. In de schermutseling beet hij nog eens naar een klant.”

Psychoses

Op het moment van z’n arrestatie had Jonathan M. een boodschappentas mee, waarin een roze handtas van het merk Valentino stak. De handtas in kwestie werd volgens het parket een maand eerder gestolen bij een inbraak in een appartement in Knokke. De bewoonster van die flat vorderde liefst 20.000 euro schadevergoeding door de enorme schade die in haar woonst zou zijn aangericht.

Volgens de advocate van Jonathan M. kwam de vrouw zelf daar echter voor in aanmerking. “Zij kampte volgens de eigenares van het appartementsgebouw met zware psychoses”, pleitte meester Silke Brutin. “Mijn cliënt had eerder een relatie met die vrouw en heeft in z’n eigen flat ooit gezien welke schade ze in zo’n psychose kan aanbrengen. De handtas in kwestie werd door die dame overigens bij hem achtergelaten. De dag van de diefstal ging hij die afzetten bij gemeenschappelijke vrienden.” De rechter herleidde de schadevergoeding van de burgerlijke partij inderdaad fors en kende haar maandagmorgen “slechts” 175 euro toe. Jonathan M. kreeg voor alle feiten samen één jaar cel opgelegd.

