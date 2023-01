Bibliotheek van Blankenberge organiseert een poëziewedstrijd

Brugge Energiebe­spa­ring in Brugse stadsgebou­wen levert resultaat op: verbruik van aardgas met één derde gedaald

Het aardgasverbruik in de Brugse stadsgebouwen is sinds maatregelen in september 2022 gedaald met 37,7 procent. Dat blijkt uit eerste voorzichtige ramingen. Brugge zette de thermostaat in 21 stadsgebouwen een pak lager en verwarmt bepaalde ruimtes zelfs helemaal niet meer. Kleine kanttekening: ook het zachte weer speelt een rol.

13 januari