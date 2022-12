Bewoner kan brand met emmers water blussen

Het waren buurtbewoners die omstreeks 22.45 uur vlammen opmerkten ter hoogte van het dak van een huis in de Blankenbergse Scharebrugstraat. Ze verwittigden meteen de brandweer. Die rukte in grote getale uit, maar bij hun aankomst bleek de situatie al onder controle te zijn. De bewoner van de woning was de vlammen zelf te lijf gegaan met enkele emmers water en had het brandje kunnen blussen. De brandweer moest dan ook niet meer tussenkomen. Hoe de brand is kunnen ontstaan, wordt verder onderzocht. Niemand raakte gewond.