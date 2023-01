Bankautomaten verdwijnen: ontdek hier of je binnenkort in Blankenberge nog geld kan afhalen

BLANKENBERGE Koninklij­ke Toneelvere­ni­ging Ernst&Leute brengt nieuwe productie in Casino van Blankenber­ge en lanceert oproep om nieuwe spelers te vinden

Op zaterdag 28 januari gaat de nieuwste productie van de Koninklijke Toneelvereniging Ernst&Leute in première in het Casino van Blankenberge. ‘De winter onder de tafel’ van Roland Topor is een absurd sprookje in een regie van Barbara Wille. Er zijn ook nog voorstellingen op 29 januari, 3 en 4 februari. Ondertussen lanceert het gezelschap een dringende oproep om nieuwe spelers te vinden.

3 januari