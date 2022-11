Bal van de burgemeester en schepenen in casino van Blankenberge: groots feest in 2 zalen

Brugge Brugge dimt én dooft straatver­lich­ting, behalve in uitgaans­buurt en langs drukke wegen: “Veiligheid blijft het belangrijk­ste”

De stad Brugge dooft vanaf vandaag, maandag, tussen 23 uur ’s avonds en 5 uur ’s ochtends de straatverlichting in twee derde van de straten in haar deelgemeenten. In de binnenstad gaat het licht in die periode maar op de helft van de capaciteit meer branden. Dat moet een besparing opleveren van 225.000 euro per jaar. “Ervaringen uit andere gemeenten tonen aan dat de criminaliteit niet toeneemt als we lichten doven”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

