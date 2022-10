Bal van de burgemeester en schepenen in Blankenberge

Blankenberge Lokaal bestuur Blankenber­ge beant­woordt onze 7 vragen rond de energiecri­sis: “Er ligt een voorstel op tafel om de tempera­tuur in publieke gebouwen waar mogelijk te verlagen tot 19°C”

In het kader van de energiecrisis stelden wij 7 cruciale vragen aan het lokaal bestuur van Blankenberge waarbij we peilden naar de concrete maatregelen die de badstad zal nemen om de torenhoge facturen in te dijken. Zo kaarten we onder meer de openbare verlichting, de verwarming in de publieke ruimtes, het kerstgebeuren en de financiële hulp aan inwoners in nood aan. Burgemeester Björn Prasse (Open Vld) en schepenen Jurgen Content (Vooruit) en Mitch De Geest (Open Vld) gaven ons tekst en uitleg.

8 oktober