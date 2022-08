AZ Zeno zoekt sollicitanten op de zeedijk van Blankenberge om nijpend personeelstekort op te lossen: “In Knokke verzamelden we 18 cv's van geïnteresseerden”

Isabelle blikt tevreden terug op de actie in Knokke waar ze onder meer 3 artsen, 2 specialisten in opleiding en een huisarts die geïnteresseerd waren. “Er was zelfs een dame uit Bonheiden die van plan is om ergens iets te huren en ze overweegt om aan de kust te komen werken. We hebben natuurlijk ook een goede toegankelijkheid dankzij de A11.” Net zoals in andere ziekenhuizen en rusthuizen is ook het AZ Zeno het meest op zoek naar verpleegkundigen. Momenteel staan 9 vacatures voor artsen open maar er zijn ook nog een twintigtal andere jobs die moeten ingevuld worden. Isabelle: “Door Corona is duidelijk geworden hoe belangrijk de zorgsector is. Dat heeft ervoor gezorgd dat er zich meer studenten ingeschreven hebben maar dat effect zullen we pas over enkele jaren zien. Misschien moet de overheid het onderwijs op een andere manier organiseren zodat er meer jongeren al vanuit het middelbaar onderwijs voorbereid worden om die studies te kunnen aanvatten. We zien ook dat personeel op een bepaalde leeftijd vaak ook uit de zorg stapt omdat het beroep te zwaar wordt.” Isabelle benadrukt dat er in de toekomst nog meer jobs in de zorgsector zullen bijkomen door de vergrijzing van de bevolking die voor een toename van de behandelingen en opnames in de ziekenhuizen zorgt.