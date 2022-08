AZ Zeno trakteert sollicitanten op het strand van Blankenberge: “Werken mag ook een beetje fun zijn”

Brugge/Knokke ‘Nieuwe’ snelweg A11 heeft herstellin­gen nodig tussen Brugge en Knokke

In opdracht van het consortium Via Brugge herstelt een aannemer de verharding op de A11 en nabijgelegen wegen. Van 8 tot 12 augustus en de week erop, op vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 augustus wordt het wegdek op de A11 plaatselijk hersteld, in Brugge en in Knokke-Heist. Plaatselijk zal er hinder zijn, maar doorgaand verkeer op de A11 blijft in beide richtingen steeds mogelijk.

