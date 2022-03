Amerikaanse acteur Ronn Moss strijkt neer in Blankenberge en krijgt prompt twee elektrische fietsen: “Ideaal om de streek te verkennen”

In 2020 stond Ronn Moss in Kusttheater Colisée aan de zijde van Luc Caals. Ook in dat jaar begon het theaterstuk Brasschaatse Huisvrouw zijn toer door Vlaanderen, maar corona zorgde voor een abrupt einde, toen in zaal Elckerlyck in Antwerpen. Twee jaar later is Ronn Moss terug in het land en stond hij al terug op de bühne in Wenduine. Brasschaatse Huisvrouwen komt ook naar Blankenberge, op zaterdag 9 april staat de show in cultuurcentrum Casino Blankenberge. De Amerikaan kreeg donderdag prompt twee elektrische fietsen ter beschikking van fietshandel Electro Cool. “Ideaal om de streek te verkennen in dit heerlijke weer”, lachte de acteur.