“Als Rocky wil vechten, moet hij in de boksring gaan staan”: Blankenbergse vechtersbaas riskeert 17 maanden cel na klappen op restaurant en slaan van buren

Bredene STERREN VAN DE CAMPING: Jef (90) en Rachel (89) uit Vilvoorde kamperen elke zomer aan de kust: “We hebben hier de tijd van ons leven gehad”

25 augustus Het is een typische Belgische zomerdag als we Jef Van Roy (90) en Rachel De Keyser (89) opzoeken in Park Costa in Bredene, dé campinggemeente aan de kust. Het koppel uit Vilvoorde komt al sinds de jaren 60 naar de kust om te kamperen, waarvan al 40 jaar bij Park Costa. Ze hebben beiden hard gewerkt en vonden altijd de nodige ontspanning aan hun caravan. De benen willen niet meer mee op lange wandelingen, maar ze genieten nog altijd volop van de familiale dorpssfeer die er hangt. “Dat was hier vroeger de zoeten inval. Alle kinderen kwamen mee knutselen aan onze caravan en er werd in de kantine volop samen gedanst. Dat waren heerlijke tijden.”