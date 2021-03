“Als je naar de politie gaat, sla ik je dood”: 13-jarig meisje wordt vernederd en geslagen door jeugdbende, die alles filmt en beelden online plaatst

Kust Moordlusti­ge zeester of vechtende zandworm? Dit zijn de 10 meest angstaanja­gen­de griezels van het strand of de Noordzee

27 februari Krijg je ook al kriebels als je hoort over de strandvlo? Dan ken je wellicht de Tepelhoorn of de prikkende agaatpissebed nog niet. Enkele weken na de ontdekking van drie nieuwe diersoorten in Koksijde, gingen wij op onderzoek naar de andere griezels van strand en zee. Wij waarschuwen u op voorhand: een strandwandeling of duik in de Noordzee zal nooit meer hetzelfde zijn.