“Als je met vijf kinderen op het strand bent, moet je ze soms eens tellen, hé”: op bezoek bij de redders in Blankenberge, die hun handen vol hebben met verloren kinderen

“Ah, hier is hij. Allez, merci he!” En weg is de vader met het kind dat al anderhalf uur in de redderspost in Blankenberge zat te wachten. Kinderen of ouders zoeken, het is zo ondertussen de hoofdtaak van redders geworden. Onze reporter volgde het reddersteam in Blankenberge voor een dag, en ondervond dat redders bijna constant kinderen en ouders moeten herenigen. “Soms voel ik me meer babysit dan redder.”