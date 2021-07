Aangetroffen lichaam op camping hoogstwaarschijnlijk dat van vermiste Jimmy Vanhoucke (39)

Koksijde Duo for a Job stelt zich voor op affiches langs de kust: “Geen vooroorde­len maar samenwer­ken”

7 juli Duo for a Job is een vzw die zich met vrijwilligers inzet om vooroordelen over 50-plussers en mensen met een migratieachtergrond de wereld uit te sturen. Hoe ze dat doen? De 50-plussers begeleiden de jongeren zodat die sterker in hun schoenen staat en meer kans maken op een job. Duo for a Job trekt met een affichecampagne langs de kust.