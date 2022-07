77 extra parkeerplaatsen in Groenestraat en aan Koning Boudewijnlaan

Blankenberge Tweede editie van Alter Mundo Festival: “We willen mensen verbinden, weg van al het negatieve in de maatschap­pij”

Op zaterdag 9 juli organiseren 3 vrienden de tweede editie van het festival Alter Mundo in Blankenberge. Hun gemeenschappelijke passie voor muziek, kunst, invloedrijke culturen en het in verbinding brengen van gelijkgestemde en positieve mensen ligt aan de basis van deze organisatie. De voorbije maanden organiseerden ze ook al 3 jamsessies in Gent en in de toekomst willen ze nog meer events lanceren in verschillende regio’s. “We willen dit alles zo ethisch mogelijk doen en dat is een grote uitdaging.”

