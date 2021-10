63 jaar na eerste veroordeling riskeert ‘oudste dief van de kust’ (81) opnieuw gevangenisstraf: “Sorry, het zal niet meer gebeuren”

Blankenberge Nog geen opvolging voor 100-jarige drukkerij Callier, maar kleinzoon Dirk hoopt op een goede afloop: “Na drie generaties is de zaak nog steeds springle­vend”

28 september Drukkerij Callier in de Weststraat in Blankenberge blaast dit jaar honderd kaarsjes uit. Het familiebedrijf – opgericht door Jules, daarna met zoon Jozef en sinds 1998 met kleinzoon Dirk aan het roer – is trots op deze bijzondere verjaardag. De kans is evenwel groot dat de zaak binnenkort niet meer in de familie blijft, want zoon Matthias bewandelt zijn eigen weg als piloot. “Ik ben ervan overtuigd dat we snel een overnemer zullen vinden. Want ook na honderd jaar blijft onze zaak kerngezond”, aldus Dirk.