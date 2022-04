5 weekendtips voor Brugge en de kust: van een hondenfestival op het strand tot een beurs met kaartleggers en astrologen

Brugge/KustAfwachten of we weer zo'n lenteweekend krijgen als de laatste twee, maar zowel binnen als buiten valt er dit weekend weer voldoende te beleven in Brugge en aan de kust. Van een muziekfestival in het Brugse Astridpark tot wandelen in de polders of shoppen aan zee. De keuze is aan u.