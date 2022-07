40 meter hoge reuzenrad bezorgt je een mooi panorama boven Blankenberge

De imposante attractie werd gebouwd in 2017 in Nederland en stond ondertussen al in zijn thuisland, Oostenrijk, Duitsland en België. Uitbater van Reken, die ook nog de spectaculaire attractie ‘No Limit’ heeft, komt graag terug naar de badstad. “Deze locatie biedt je een heel mooi uitzicht op de zee, het strand, de binnenstad, de haven en de wijde omgeving van Blankenberge. We laten het rad iets trager draaien dan gewoonlijk omdat de mensen nog iets meer zouden kunnen genieten.” van Reken verblijft deze zomer trouwens samen met zijn vrouw in een woonwagen die op een boogscheut van de SkyWheel staat. “We merken dat de mensen vaak twee keer op dezelfde dag langskomen voor een ritje. ‘s Avonds geven de honderden lampjes het rad natuurlijk nog een extra touch”, besluit de Nederlander die bevestigt dat hij ook in 2023 present zal zijn in de badstad.