4 Example vzw treedt toe tot UiTPAS Regio Brugge: “Iedereen heeft het recht om van onze prachtige kustlijn te genieten”

Update “Iemand zit op het dak van de Brugse gevangenis”: massale klopjacht na melding over ontsnapte gevangenen die uiteinde­lijk vals alarm blijkt

In en rond de gevangenis van Brugge heerste vanmiddag even paniek. Daar zouden twee gedetineerden rond de middag ontsnapt zijn. De politie bevestigde de ontsnapping, maar kwam even later met de mededeling dat er niemand ontbrak op het appel. Uit verschillende politiezones kwamen agenten aanrukken om mee te zoeken naar de vermeende voortvluchtigen.