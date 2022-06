37 maanden cel voor kelderinbreker die aan lagerwal geraakte door Spaanse moordzaak

Blankenberge/De PanneEen 33-jarige man uit Elsene heeft 37 maanden cel gekregen voor tientallen inbraken in ondergrondse kelders van appartementsgebouwen in Blankenberge en De Panne. Volgens Ludovic C. raakte hij aan lagerwal toen z’n vader een moord in Spanje in z’n schoenen wilde schuiven.

Het onderzoek ging van start toen de uitbater van tearoom Dame Blanche in Blankenberge op 19 december vorig jaar een inbraak ontdekte in z’n zaak. Op camerabeelden kwam Ludovic C. (33) uit Elsene duidelijk in beeld. Zijn signalement werd verspreid onder de politiekorpsen en dat deed aan de Westkust een belletje rinkelen. Ook bij hen in De Panne was er een inbrakenplaag geweest, waarbij de dader dezelfde kledij droeg als C. Volgens het parket kon de dertiger gelinkt worden aan 22 inbraken, 21 pogingen en 1 diefstal die in december plaatsvonden in Blankenberge en De Panne. Hij sloeg vooral toe in kelders van appartementsgebouwen en maakte daarbij onder meer drank, rode wijn, een gps-toestel en elektrische steps buit.

Spaanse moordzaak

Ludovic C. werd op 1 januari dit jaar gearresteerd door een opmerkzame politiepatrouille in Blankenberge. Hij legde volledige bekentenissen af. Het parket benadrukte dat C. al drie keer eerder werd veroordeeld voor diefstal en vorderde dan ook 37 maanden effectief. De advocaat van de man vroeg tevergeefs om een mildere straf. “Mijn cliënt kwam kort voor de feiten vrij uit de gevangenis”, klonk het. “Hij stond plots op straat en had niets meer. Hij werd aan z’n lot overgelaten en pleegde inbraken om te overleven.”

“Ik kan er toch ook niets aan doen dat ik bijna 5 jaar in de gevangenis heb gezeten”, vertelde Ludovic C. zelf. Hij verwees daarmee naar een moordzaak in Spanje, waar hij jarenlang van verdacht werd. In 2007 werd een Brusselse vrouw in Torrevieja om het leven gebracht met een koevoet. De vader van C. probeerde die moord in de schoenen van zijn zoon te schuiven. C. kwam uiteindelijk in 2013 vrij.

