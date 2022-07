30 maanden cel voor onverbeterlijke dief die 83-jarige vrouw tegen de grond duwt en haar portefeuille rooft

Blankenberge/Oostende/Brugge/Gent/WaregemEen 36-jarige Roemeen heeft in de Brugse rechtbank 30 maanden cel gekregen voor vijf diefstallen. Bij één van de feiten gebruikte Sergiu Z. geweld. Hij duwde een 83-jarige vrouw tegen de grond in Blankenberge en stal haar portefeuille.

Een politiepatrouille werd op 19 maart dit jaar tegengehouden door omstaanders aan kledingwinkel Gerry Weber, bij het Leopold III-plein in Blankenberge. Ze vertelden dat een 83-jarige vrouw omvergeduwd was door twee mannen en beroofd van haar portefeuille. De getuigen waren een van de daders achterna gelopen en hadden gezien hoe hij op de trein was gesprongen. De politie kon de Roemeen Sergiu Z. (36) in één van de treinstellen arresteren. Hij had 65 euro aan geldbriefjes op zak, die van het bejaarde slachtoffer waren gestolen.

Z. bleek ook vier gsm’s bij te hebben. Volgens het parket werden de toestellen tussen 14 en 19 maart gestolen in Oostende, Gent, Waregem en Brugge. Eén van de slachtoffers was een amper 13-jarig meisje. Zij geraakte haar Samsung S9 kwijt in een Kruidvat-winkel in Brugge. De procureur benadrukte dat Sergiu Z. niet aan z’n proefstuk toe was. In Brussel werd hij immers al eens veroordeeld tot 20 maanden cel voor diefstal.

De verdediging betwistte de feiten niet. Alexander Verstraete, de advocaat van Z., ontkende enkel dat er bij de diefstal met geweld in Blankenberge nog een tweede man betrokken was. Met succes, want de rechter sprak de Roemeen vrij voor die verzwarende omstandigheid. De overige feiten werden over de ganse lijn bewezen verklaard. Z. kreeg daarvoor 30 maanden effectief opgelegd. Aan het 83-jarige slachtoffer van de diefstal met geweld moet hij 500 euro schadevergoeding betalen. Het 13-jarige meisje kreeg 100 euro toegekend.

