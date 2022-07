2.750 kilometer in één maand fietsen rond de héle Benelux? Dat doen jeugdvrienden Mike en Jeffrey niet alleen om de kuiten te trainen

Mike Van Steenkiste uit Zwankendamme is van geen kleintje vervaard. Vorig jaar fietste hij in zijn eentje al 1.300 kilometer rond de Belgische taalgrens. “Mijn broer is getroffen door hersenkanker en dat inspireerde me om de opbrengst van mijn sponsortraject te schenken aan Kom Op Tegen Kanker. Ik had niet echt getraind, dus het werd fysiek een bijzonder zware opgave. Ook mentaal was het lastig, aangezien ik de tocht alleen deed.”