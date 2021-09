19 beklaagden lenen bankkaart en pincode uit aan phishingbende en zien bijna 200.000 euro via hun rekening versluisd worden: “We zijn naïef geweest”

Blankenberge/Antwerpen19 zogenaamde ‘money mules’ of ‘geldezels’ hebben zich voor de rechter moeten verantwoorden, omdat ze hun bankkaart en pincode hebben uitgeleend aan een phishingbende. Via hun rekening werd in totaal bijna 200.000 euro witgewassen. Onder de beklaagden ook een vader en zoon uit Blankenberge en moeder en dochter uit Antwerpen. “Ze is in haar wanhoop op het voorstel van de bende ingegaan”, stelde de advocate van de moeder.

Phishing is een moderne vorm van diefstal, waarbij criminelen via mail of sms slachtoffers oplichten voor vaak hallucinante bedragen. In de meeste gevallen schakelen de oplichters jonge mensen in om via hun bankrekening de gestolen gelden te versluizen. In het voorjaar van 2018 slaagde het Brugse gerecht erin om een grote bende van die zogenaamde ‘money mules’ of ‘geldezels’ op te rollen.

Bitcoins

Het onderzoek ging van start toen de Argenta in Blankenberge melding maakte van verdacht gedrag van één van hun klanten. Blankenbergenaar M.G. (24) kon op 26 maart 2018 worden gearresteerd, toen hij geld wilde gaan afhalen aan de bank. In z’n verhoor gaf de twintiger toe dat hij z’n bankkaart en pincode had uitgeleend aan mensen die hij niet kende. Opvallend genoeg had hij ook z’n vader G.G. (53) weten te overtuigen om hetzelfde te doen. Speurders troffen in de gsm van M.G. screenshots aan van tal van transacties en konden zo gaandeweg steeds meer ‘money mules’ identificeren.

Quote Mijn cliënt had financiële problemen en kwam uit op de website snelgeldverdienen.be. Hij kwam zo in contact met een Nederlan­der die hem 30 à 40 procent van de opbrengst beloofde Matthias Devriendt, advocaat van M.G.

In totaal moesten zich zo maandagmorgen 19 ‘geldezels’ voor de correctionele rechtbank in Brugge verantwoorden uit onder meer Kuurne, Zedelgem, Kalmthout, Turnhout en Peer. Via hun rekeningen werd in totaal voor bijna 200.000 euro versluisd door Nederlandse criminelen. De manier waarop die laatste tewerk gingen was telkens dezelfde. De beklaagden werd groot geldgewin voorgespiegeld met een soort handel in bitcoins. De oplichters hadden daarvoor wel telkens hun bankrekening nodig. In werkelijkheid werd via die rekeningen geld witgewassen van weerloze slachtoffers. Een bejaarde man werd bijvoorbeeld meer dan 20.000 euro armer gemaakt, toen hij inging op een valse mail van Axa.

Wanhoop

Het Openbaar Ministerie vorderde voor de meeste beklaagden 1 jaar cel met uitstel. G.G. riskeert 18 maanden cel, omdat hij al over een rijk gevuld strafblad beschikt. Twee anderen hangt dan weer 8 maanden cel met uitstel boven het hoofd. Zij hadden bij de tussenkomst van de speurders nog geen geld gestort gekregen op hun rekening en werden enkel vervolgd omdat ze deel uitmaakten van de bende.

Een deel van de beklaagden vroeg de rechter om een milde straf. Een ander deel vroeg dan weer de vrijspraak. “We zijn naïef geweest”, klonk het telkens weer. “Mijn cliënt had financiële problemen en kwam uit op de website snelgeldverdienen.be”, pleitte Matthias Devriendt, de advocaat van M.G. “Hij kwam zo in contact met een Nederlander. Die beloofde hem 30 à 40 procent van de bedragen die op z’n rekening zouden komen, maar nooit heeft hij iets verdiend.”

Ook F.O. (43) uit Antwerpen had naar eigen zeggen schulden, toen ze met de bende in contact kwam. “Ze is in haar wanhoop op hun voorstel ingegaan”, stelde haar advocate. De poetsvrouw sleurde haar dochter S.E. mee in het verhaal. Het meisje beweerde dat ze niet op de hoogte was van de criminele oorsprong van het geld en vroeg de vrijspraak. Vonnis op 11 oktober.

